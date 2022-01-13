Кардашьян будет локти кусать: Каменских едва уместила в кадр свою «как у Ким» в стрингах

Певица Настя Каменских, похоже, переплюнула американскую миллионершу Ким Кардашьян. Но не по числу фолловеров или многомиллионному состоянию, а по куда более пикантным показателям. На отдыхе в Мексике поп-дива продемонстрировала пышные формы после праздников.

То, что Каменских поправилась, заметили многие подписчики. А после того, как Настя едва уместила в кадре свою «как у Ким» в стрингах, покрытую ничего не скрывающей хлипкой туникой, фолловеры убедились у этом окончательно.

Но многие считают, что Каменских не нужно худеть, ей идет быть чуть сдобной пышкой. И, по их мнению, скоро Ким Кардашьян будет нервно кусать локти.

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