«За твое доброе сердце»: Валерия засыпала невестку комплиментами в ее день рождения

В прошлом году младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился. Его избранницей стала Лиана Волкова. Спустя несколько месяцев после свадьбы, молодожены подарили Валерии внучку.

13 января празднует свой день рождения и Лиана. В своем инстаграме Валерия написала трогательные строчки, поздравив ее с личным праздником.

«Дорогая наша Лианочка! Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо тебе за твое доброе сердце, за женскую мудрость и любовь. Ты даришь счастье моему сыну, а вместе с ним и всем нам. И еще я бесконечно благодарю тебя за нашу обожаемую Селинку. Будь, девочка, счастлива! Мы всегда рядом», — написала Валерия.

Напомним, бабушкой Валерия стала 1 января 2021 года. В этом году малышке Селин исполнился годик. Звездная бабушка души не чает в своей внучке.

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