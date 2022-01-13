«Непьющий и некурящий»: Сазыкина высказалась после слухов о вредных привычках Зеленского

Как отметила продюсер, телеведущий был скромным и интеллигентным человеком.

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что несколько раз встречалась с телеведущим Михаилом Зеленским, которого раньше видела только по телевидению.

В конце ноября они вместе обсуждали новый проект, который она хотела в недалеком будущем продюсировать. По словам Олеси Сазыкиной, телеведущий сразу ей понравился. Он, по ее мнению, очень интеллигентный, начитанный человек. Разговаривал со всеми исключительна на «вы».

«Советовал мне Михаила его достаточно близкий человек. Он сказал, что с Зеленским проблем не будет никогда, так как Михаил — непьющий, некурящий и внимательный». Олеся Сазыкина

Ранее в СМИ прошла информация, что Михаил Зеленский выкуривал по две пачки сигарет в день. Кроме того, он пил много кофе и вел нездоровый образ жизни, сообщает «Собеседник».

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