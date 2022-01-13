«Достаточно сложная история»: Ситтель сообщила о трудностях с доставкой тела Зеленского на родину

Как отметила телеведущая, в ночь смерти коллеги она не смогла уснуть.

Телеведущая Мария Ситтель заявила, что не смогла уснуть, когда узнала о смерти своего коллеги Михаила Зеленского в Доминикане. По ее словам, сначала она думала, что произошла чудовищная ошибка и умер однофамилец Зеленского. К сожалению, это оказалось не так.

По словам Марии Ситтель, они виделись с Михаилом Зеленским перед самым Новым годом в Школе «Останкино». Коллега был, как всегда, улыбчив и рассказывал, что поедет в жаркие страны на праздники.

Как заметила Ситтель гроб с телом доставить в Россию из Доминиканы будет крайне непросто.

«Это сейчас достаточно сложная история — как привезти. Но этим занимаются». Мария Ситтель

Напомним, что Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. У популярного телеведущего случился инсульт. Медикам не удалось его спасти, сообщает news.ru.

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