«Папа счастлив»: 17-летний пасынок Макеевой высказался о личной жизни отца

Андрей Мальков живет с отцом и мачехой в Москве.

Старший сын экс-супругов Романа и Светланы Мальковых – 17-летний Андрей – весной прошлого года переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Молодой человек поступил в колледж, где учится на проектировщика, и развивает личный блог.

В своем инстаграме он рассказал, что его отец счастлив с Анастасией Макеевой.

«Как ты думаешь, папа счастлив?» — спросили фолловеры у Андрея.

«Да», — коротко ответил Мальков.

Напомним, трое младших детей Романа Малькова остались жить с мамой в Словении. Накануне Нового года художница рассказала, что наконец-то получила алименты за 3,5 месяца. Сам е бизнесмен утверждал, что не имеет никаких долгов перед детьми.

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