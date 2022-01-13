Рисует, поет, играет на инструментах: Куравлева в пансионате для престарелых развлекал аниматор

Жизнь в «Резиденции для пожилых людей», как выяснилось, буквально бьет ключом.

Актера Леонида Куравлева в «Резиденции для пожилых людей», где он провел последний год, развлекал, как и других постояльцев, аниматор. Женщину, как выяснили журналисты, зовут Ирина Ивановна. Она крайне активна и никому не дает скучать.

Как рассказала аниматор, с пациентами она рисует, поет и даже играет на музыкальных инструментах. Причем просит, чтобы пациенты проявляли активность, а не сидели сложа руки.

В обеденные перерывы для всех постояльцев здесь организуют игру в лото. Правда, можно пойти и просто поспать. Заставлять никто не будет, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что 85-летний Леонид Куравлев сейчас находится в больнице в Коммунарке в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

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