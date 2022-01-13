Взрывная атмосфера тяготила: почему Михаил Зеленский в 2013 году ушел из шоу «Прямой эфир»

На скандальном проекте он проработал всего два года.

Телеведущий Михаил Зеленский, который умер в Доминикане в результате инсульта в возрасте 46 лет, стоял у истоков создания скандального, но крайне популярного шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

Тогда в 2011 году появление приличного молодого человека в очках на данном проекте многих удивило. При этом сам он признавался, что пытался перевести любой скандал на программе в более мирное русло.

По его словам, скандал – спорная ситуация, которую вполне можно разрешить спокойно. Зеленский говорил, что главное качество ведущего подобных ток-шоу – слушать своих собеседников и гостей студии.

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Напомним, что в 2013 году он покинул проект, уступив место Борису Корчевникову. Взрывная атмосфера на шоу его все-таки тяготила. Михаил Зеленский стал заниматься тем, что ему ближе – новостями и проектами, которые посвящены культуры, сообщает «Комсомольская правда».

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