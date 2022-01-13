«Настоящая зима»: Алина Загитова для прогулки с питомцем утеплилась в белую шапку с помпоном и черный «дутик»

Чемпионка в командировке соскучилась по любимице и выгуляла ее по возвращении.

Звезда фигурного катания Алина Загитова вернулась из командировки в Нижний Новгород и первым делом поспешила провести время со своим японским товарищем – собакой акита-ину по кличке Масару, которого ей вручил премьер-министр Японии в 2018 году.

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Для прогулки красавица утеплилась как следует, в столицу пришли крещенские морозы. Она выбрала вязаную шапку-бини с помпоном и черный спортивный пуховик фасона «дутик», которые сейчас на пике популярности.

«Настоящая русская зима!», — подписала кадры с прогулки фигуристка.

Подписчики полюбовались японской питомицей Загитовой. Масару неизменно вызывает у подписчиков восторги и умиление.

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