«Я выгляжу прекрасно»: невеста Павла Мамаева показала свой живот

Недавно Павел Мамаев и его новая возлюбленная Надежда Санько вернулись из Дубая. Именно там скандальный футболист сделал предложение руки и сердца 36-летней возлюбленной. В знак своей любви спортсмен подарил блондинке кольцо с увесистым бриллиантом за 12 млн рублей.

Накануне Санько показала в своем инстаграме кадры, на которых виден ее живот и прокачанный пресс. Поклонники пары даже успели разочароваться, ведь многие были уверены, что Надежда беременна.

Хотя девушка успела отметить, что фото было сделано после приезда из Сан-Тропе. Когда пара успела отметится в Сан-Тропе, никто не знает. Возможно, дело было несколько месяцев назад.

«В 36 лет без спорта и правильного питания я выгляжу прекрасно», — отметила Санько.

Добавим, по слухам, Надежда Санько находится на 6 месяце беременности.

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