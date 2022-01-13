Аж всхлипнул: Галкин полюбовался заснеженным садом в лучах закатного солнца

Шоумен обожает свою территорию вокруг замка в Грязи.

Какой бы ни была погода за окном и время года на дворе, Максим Галкин всегда найдет прекрасное в своем саду вокруг замка в Грязи. Шоумен просто обожает гулять по придомовой территории, в которую вложил немало средств и собственных сил.

Накануне Галкин решил запечатлеть заснеженный сад в лучах закатного солнца. Раскидистые лапы хвойных деревьев опустились под тяжестью снега ниже и заиграли контрастом от такого белого соседа. А разливающийся красно-желтый кисель солнечного света преподнес звездному хозяину привычную картину в новом ракурсе.

От красоты, которую Галкин созерцал несколько мгновений, он даже всхлипнул, прервав молчание. Но потом снова воцарилась тишина.

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