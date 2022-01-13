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«Конечно же, я любил»: Прохор Шаляпин излил душу в Сети

Музыкант тяжело переживает утрату любимого человека.

«Конечно же, я любил»: Прохор Шаляпин излил душу в Сети
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Прохор Шаляпин не может держать в себе боль от потери любимого человека. В своем инстаграме он вновь опубликовал совместное фото с миллионершей Татьяной Дэвис, которая умерла прошлой осенью от коронавируса.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис
Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис. Скриншот: instagram.com/shalyapin_official/

«Видно, формулу счастья случайно настиг провал, ибо счастье мое умещалось в цепочке букв. Я любил тебя? Боже, конечно же, я любил. Но не так, как народ любит музыку и вино. Если я был ранением, ты была – белый бинт между жизнью и смертью связующее звено», — написал Шаляпин.

Напомним, на канадской миллионерше Татьяне Дэвис Прохор Шаляпин женился 1 июля 2021 года. Спустя несколько дней она попала в больницу, а через два месяца умерла. При жизни блондинка успела купить четыре квартиры в Москве, которые оформила на Прохора.

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