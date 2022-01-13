«Родители отдыхают»: Костенко в кроп-топе и мини-шортах расслабилась на Мальдивах, раздвинув ноги

На Мальдивах в новогодние каникулы было очень дорого отдыхать. Даже Ксения Бородина жаловалась, что цены взлетели в три раза, и это ударило по ее бюджету. Поэтому Дмитрий Тарасов решил сэкономить и дождался, когда праздники кончатся, чтобы по приемлемой цене обеспечить семейный отдых.

Ведь на Мальдивы Тарасов вывез не только жену Анастасию Костенко, но и троих детей, а также родителей – судя по всему, и своих, и жены. По прилете на виллу Костенко поспешила похвастаться обстановкой и начала усыпать благодарностями любимого за столь прекрасный подарок – они недавно отметили четвертую годовщину свадьбы.

Отдав детей родителям, Костенко позволила себе расслабиться. Раздвинув ноги, она села в мини-шортах и кроп-топе на берегу океана бок о бок с мужем. «Родители отдыхают», — выдохнула красотка.

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