«Интересная личность»: 14-летняя дочь Алексея Панина высказалась о нем

Недавно Алексей Панин вместе с 14-летней дочкой вернулся в Москву. В России у них были два важных дела. Аня получила паспорт по достижению 14 лет и поддержала папу в полушуточном любительском бою промоушна «Наше дело», который показывали в Youtube, против Никиты Преснякова.

Как известно, Алексей Панин живет с дочерью в Испании более двух лет. С мамой девочка не общается, зато в папе души не чает.

«Он инфантильный очень, приколдесный. Очень смешной человек. Не всеми переносимый, потому что очень занудливый. Но интересная личность. Многогранная», — цитирует Анну «Комсомольская правда».

Добавим, что в том самом бою, который получился очень быстрым, Никита Пресняков одержал победу.

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