«Был первым»: Андрей Малахов одним из последних отреагировал на смерть Михаила Зеленского

Скоропостижная смерть известного телеведущего Михаила Зеленского возрасте 46 лет потрясла шоу-бизнес. Мужчину поразил инсульт на отдыхе в Доминикане, врачи не смогли спасти пациента.

Пришедшие из-за океана трагические известия опечалили многих знаменитостей. В память о Зеленском поспешили высказаться многие его коллеги – Тина Канделаки, Алла Довлатова, певица Валерия и многие другие. А вот преемник Михаила по «Прямому эфиру» на телеканале «Россия 1» в числе последних высказался о погибшем.

«Миша Зеленский был первым ведущим «Прямого эфира». Новость о его смерти стала большой неожиданностью для всех нас… От всего коллектива выражаем соболезнования и слова поддержки близким. Царствия Небесного!», — написал телеведущий.

Отметим, что смерть Зеленского спровоцировала волну слухов о так называемом проклятии «Прямого эфира». Инсульт Зеленского, который вел шоу с 2011 по 2013 годы, затем опухоль в мозге у Бориса Корчевникова, перенявшего эстафету у предшественника на шоу, а теперь Андрей Малахов, который, по слухам, лечится от тяжелого недуга и поэтому носит парик.

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