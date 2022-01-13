«Кто знает, тот поймет»: Бузова полихачила на одной ноге по снежному склону

Ольга Бузова проводит новогодние каникулы в Куршевеле. В эти же дни по счастливой случайности там оказались и другие зведы российского шоу-бизнеса – Ксения Собчак с семьей, Клава Кока, Владимир Пресняков с Натальей Подольской.

В своем инстаграме Бузова поделилась кадрами, на которых показала, как лихачит на снежном склоне. Поющая ведущая пронеслась на одной ноге, умело балансируя при спуске.

«Кто знает, тот поймет», — оставила загадочную подпись Бузова.

больше по теме Бузова вслед за невесткой Орбакайте в пуховом комбинезоне цвета фольги щегольнула в Альпах Телеведущая похвасталась пятым зимним нарядом на отдыхе во Франции.

Напомним, ранее Ксения Собчак нелестно высказалась в адрес Ольги Бузовой. Теледива отметила, что поющая ведущая употребляет слишком много алкоголя на отдыхе. Собчак недоумевала над тем, как можно злоупотреблять спиртным в Куршевеле.

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