«Это искренние эмоции»: Кока неубедительно оправдалась перед Биланом за слитые в Сеть пьяные видео Бузовой

Во время совместного отдыха исполнительница хита «Покинула чат» постоянно постила в Сеть кадры с расслабившейся Бузовой.

Ольга Бузова и Клава Кока вместе отдыхают в Куршевеле. И, сольга бузова удя по контенту исполнительницы хитов «Покинула чат» и «Краш», она стала обладательницей объемного компромата на ничего не подозревающую попутчицу.

За период совместного отдыха в Сеть Кока слила несколько провокационных кадров с Бузовой, где Ольга, по всей видимости, пьяна и ведет себя не слишком воспитанно.

За это на Клаву Коку набросился Дима Билан. Звезда «Евровидения-2008» назвал поступки Клавы отвратительными, а ее саму – мелочной.

Клава Кока ответила Диме Билану у себя в микроблоге. Она снова запостила несколько кадров с Бузовой и довольно неубедительно написала:

«Почему люди думают, что если мы веселимся, то мы обязательно пьяные или под чем-то? А что если это искренние эмоции, радость или мы просто прикалываемся? Девиз: be yourself», — ответила певица.

Отметим, что Билана особенно зацепили кадры с Бузовой, где красотка шагает в банном халатике по Куршевелю и приседает на дорожку. О них мы рассказывали здесь.

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