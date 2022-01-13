«Волосы встают дыбом!»: Харламов высмеял попавшую в пикантную ситуацию Гузееву

Лариса Гузеева рассказала, что опечаталась в слове «кухни», и поисковик выдал ей далеко не мебель.

Гарик Харламов продолжает следить за творчеством и высказываниями Ларисы Гузеевой – шоумен давно черпает вдохновение для новых шуток в программе «Давай поженимся!».

На этот раз поводом посмеяться стала оказия, которая приключилась с Гузеевой в бытовой ситуации. Актриса и телеведущая разоткровенничалась на передаче:

«Рассказываю как на духу: я делаю ремонт кухни, и я сослепу набираю кухни и пропустила одну букву. И мне открывает, и у меня реально волосы встают дыбом», — поведала телеведущая.

Учитывая контекст программы и судя по реакции Гузеевой, она, по ее мнению, стала свидетельницей постыдного и неприемлемого. Но Харламов уверен – она опечаталась, написал слово «кухи».

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