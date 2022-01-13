Соус в презервативе: любовница рэпера Дрейка получила интимный ожог после свидания с ним

Музыкант постарался, чтобы девушка не воспользовалась его материалом против его воли.

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, которого весь мир знает под именем Дрейк, попал в щекотливую ситуацию. Точнее, в ней оказалась его любовница после интима с кумиром.

Модель, имя которой не афишируется, получила ожог половых органов после горячего свидания с музыкантом в тот момент, когда захотела воспользоваться содержимым латексного средства контрацепции – она жаждала забеременеть от звезды. В тот момент, когда жидкость оказалась внутри, девушка ощутила нестерпимое жжение – оказалось, рэпер залил в презерватив соус чили, пишет портал Rap-Up.

Рэпер тут же рассказал ей, что так он делает часто – чтобы уничтожить свой генетический материал и предотвратить появление наследников от случайных партнерш. Ведь он уже обжегся однажды, когда после пары встреч без обязательств с порноактрисой она родила ему сына Адониса, которого он долго не признавал.

Самого рэпера, похоже, ждет судебное разбирательство. Дрейк вскоре после произошедшего оставил у себя в Instagram короткое сообщение: «Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа 45 минут».

Отметим, что Дрейк – довольно любвеобильный музыкант. К своим 35 годам у него были романы с Рианной, Ники Минаж, Беллой Хадид. Были слухи о его связях с Дженнифер Лопес, Мадонной и Ким Кардашьян.

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