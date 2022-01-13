Притянула взгляды: Каролина Севастьянова на прогулке продемонстрировала упругий тыл в стрингах, обтянутый сеткой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова покинула гостеприимный островок Сен-Бартелеми в Карибском море и сейчас в Монте-Карло предалась ностальгии по жарким январским каникулам.

Длинноногая красотка поделилась снимком с «острова миллионеров», на котором прогуливается по пляжу в соблазнительном облачении.

Она в белом кроп-топе и черной сетчатой юбке повернулась спиной к камере, и на первом плане оказался ее упругий тыл в стрингах, который красиво подчеркнула прозрачная накидка.

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