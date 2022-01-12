«Бесподобная, обязательно садится на шпагат»: Алена Хмельницкая развлекла семью бывшего мужа Тиграна Кеосаяна

Алена Хмельницкая побывала в гостях у экс-супруга и его новой избранницы Маргариты Симоньян.

Известный режиссер Тигран Кеосаян уже несколько лет счастлив в гражданском браке со своей избранницей, журналисткой Маргаритой Симоньян. У пары подрастают трое детей.

Бывшая жена Тиграна Кеосаяна, красавица-актриса Алена Хмельницкая после развода поддерживает добрые отношения не только с ним.

Алена дружна с Маргаритой Симоньян и ее всегда радушно принимают в гостях в этой семье.

Маргарита Симоньян поделилась в микроблоге видео, которое сняла в первый день нового года. Алена Хмельницкая веселится с семьей бывшего мужа и садится на шпагат.

«1-го января у нас традиционный хаш открытых дверей — собираются самые близкие, едят хаш, солянку, доедают оливье/шубу/холодец, распаковывают подарки, расплачиваясь за них песней или стихотворением, и Алена Хмельницкая, бесподобная, обязательно садится на шпагат», — рассказала о традициях в семье Маргарита Симоньян.

Видео она показала в честь дня рождения Алены Хмельницкой, которое отмечается 12 января. Звезде театра и кино исполнился 51 год.

«С днем рожденья и счастья тебе, моя дорогая, великое ты, милосердное, искрящее и огромное сердце!» — поздравила Симоньян Хмельницкую.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.