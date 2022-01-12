«Хотела красотой пойти в нее»: Саша Черно представила поклонникам свою бабушку по отцу

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно решилась рассекретить в микроблоге свою близкую родственницу — бабушку по отцу.

Поклонники Саши Черно прекрасно знают ее бабушку по маме, которая фактически воспитала внучку, как родную дочь.

Надежда Васильевна приезжала на «Дом-2», снималась в шоу, когда в нем участвовала Саша Черно. В первое время после рождения сына Саши Стефана Надежда Васильевна была рядом и поддерживала внучку. Но потом отношения Черно с бабушкой по маме испортились.

Сейчас Саша Черно тепло общается со своей второй бабушкой — по отцу. В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлелась рядом с пожилой женщиной, держащей на руках правнука Стефана.

«Человек, которого я никогда вам не показывала, но тоже очень значимый для моей жизни. Это моя бабуля по линии папы, так и не скажешь. Всю жизнь очень хотела красотой пойти в нее, но что-то пошло не так. У нее была очень сложная жизнь, очень много зависти (как и у любой красивой женщины). Очень горжусь ею», — написала под фото Саша Черно.

Подписчики экс-участницы «Дома-2» пришли к выводу, что бабушка Саши, действительно, привлекательная женщина, и выглядит очень молодо.

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