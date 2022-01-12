«Ух, станочек!»: располневшая Настя Каменских в тунике в сеточку бесстыдно показала вид спереди и сзади

Известная вокалистка Настя Каменских вместе с мужем Потапом отдыхает в Мексике.

Пара наслаждается океаном, белым песочком пляжей и жарким солнцем южной страны, в которой не бывает зимы.

На отдыхе Анастасия Каменских сумела полностью раскрепоститься. Фотографии, которыми звезда исправно пополняет микроблог, говорят сами за себя.

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На них Каменских лучится от счастья и явно кайфует от того, как выглядит сейчас.

На этот раз Анастасия Каменских поделилась серией снимков, на которых предстала в бикини, поверх которого надела тунику оттенка горчицы в сеточку. В прозрачном наряде Анастасия Каменских продемонстрировала свои прелести, повернувшись к камере сначала передом, а потом и задом.

От поклонников певицы не укрылось, что за последнее время Настя Каменских заметно прибавила в весе.

«Ты такая красивая, такая солнечная, Настенька. Ты прекрасна, кому не нравится, в сад», «Поправилась», «Она красавица и неважно, в каком она весе», «Пфф, она в самом соку. Хоть не суповой набор, как некоторые», «А стринги-то утонули», «Ух, станочек!» — высказались в Сети.

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