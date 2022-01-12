Мальдивский вечер: Брежнева в струящихся брюках палаццо устроила променад у бассейна с видом на закат

Вера Брежнева не скрывает, что любит свою работу. Она регулярно выпускает новые песни и хиты. Артистка раньше была частью группы «ВИА-Гра». Теперь она строит сольную карьеру. Блондинка счастлива в браке с Константином Меладзе.

Обычно она редко делится личными кадрами, но в последнее время певица чаще делится кадрами из поездок и хвастается подарками от мужа. Этой зимой она приехала на Мальдивы.

Вера отдыхает не одна, а с дочкой Соней и сестрой Анастасией. Певица успевает загорать, заниматься йогой и демонстрировать наряды. 12 января она встретила закат в брюках палаццо и топе. Артистка устроила променад вдоль бассейна. Силуэт ее стройной фигуры двигался на фоне неба и океана. Наряд подчеркнул ее осиную талию.

«Мой дом на неделю», — написала звезда.

Поклонники друзья восхитились тем, как выглядит жена Меладзе. Многие осыпали ее комплиментами. «Это просто невозможно красиво», «До мурашек», «Идущая по волнам», «Какая у вас фигурка», «Все сошлось в этом горизонте», «Невероятно красивое и атмосферное место!», «Между небом и океаном, по зеркальной глади босиком… Красота, которая завораживает и вдохновляет!», «Она ходит по воде, она святая», — прокомментировали пост подписчики.

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