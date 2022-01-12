Волочкова в летящем красном платье с драпировкой на талии покрасовалась с избранником на берегу океана

Анастасия Волочкова и ее возлюбленный Сергей совершили романтическую прогулку на Мальдивах.

Балерина Анастасия Волочкова, похоже, наконец-то обрела личное счастье. Сейчас звезда балета отдыхает на Мальдивах со своим новым возлюбленным Сергеем.

В ее микроблоге появилось много новых снимков в компании с избранником. И со стороны они вполне кажутся красивой и гармоничной парой. По крайней мере, внешне все выглядит именно так.

Рядом с Сергеем Анастасия Волочкова преобразилась. На этот раз в ее микроблоге нет провокационных снимков, которыми она так любит баловаться во время отдыха.

Все очень красиво и эстетично. Стилистика фото, очевидно, изменилась и в лучшую сторону.

Анастасия Волочкова поделилась кадрами, на которых предстала во время прогулки по острову. Балерина облачена в роскошное струящееся платье в пол красного цвета и с драпировкой на талии.

«На краю земли. Сегодня мы с Сергеем совершили прогулку на песчаную косу, находящуюся в конце нашего острова. Это очень романтическое место. И уединиться в такой обстановке для нас было волшебным. Полистайте. Красиво там», — написала под фото Анастасия Волочкова.

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