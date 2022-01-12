«Нечего там делать»: Дмитрий Шепелев ополчился на звезд, которые сейчас отдыхают в Куршевеле

Дмитрий Шепелев ополчился на звезд, которые сейчас отдыхают в Куршевеле. Телеведущий возмутился массовому выезду отечественных знаменитостей на элитный курорт, припомнив, что французские Альпы — рассадник коронавируса.

«Если честно, никогда не понимал Куршевель — унылое, бездушное место с (плохой) каталкой, да еще куда едут «все». Зачем? В отличие от Церматта, Аспена, Вальторанса или Ортизеи, где реально люди катаются. Еще смешнее стало, когда в первую волну корону в Мск привезли как раз оттуда (как раньше ротавирус или жесткие детские простуды). Вот и сейчас, какая там по счету волна? Всех, кого знаю, кто там был, вернулись со свежим штаммом. Нечего там делать, я всегда говорил», — возмутился Шепелев в своем Instagram.

Напомним, что в Куршевеле после новогодней суеты побывали Григорий Лепс, Ксения Собчак, Владимир Пресняков со всей семьей, Юлианна Караулова, Ольга Бузова и Клава Кока. Последние, к слову, уже успели попасть в скандальную историю. Кока выложила в сеть видео с Бузовой, на котором певица в алкогольном опьянении еле стояла на ногах.

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