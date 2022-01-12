«Самый красивый ребенок в мире»: новая жена Вдовина предстала на руках с новорожденным сыном

Новая жена бизнесмена Игоря Вдовина, известного благодаря своему браку с балериной Анастасией Волочковой, под занавес 2021 года подарила ему наследника.

36-летняя телеведущая Елена Николаева родила сына Александра 21 декабря.

Молодая мама почти сразу после выписки из роддома приступила к рабочим обязанностям, она засветилась на телевидении и взяла кое-какую работу на дом.

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Судя по всему, Елене Николаевой удается совмещать заботы о новорожденном сыне с саморазвитием.

Жена Игоря Вдовина дала понять, что вполне все успевает и справляется. В микроблоге она поделилась снимком, который был сделан, судя по всему, в ванной комнате. В кадре Елена Николаева прижимает к себе крошку-сына, одетого в носочки, шапочку и подгузник.

«Ведь совсем скоро этот мальчишка приведет знакомить с папой и мамой свою первую девушку, — помечтала под фото Елена Николаева. — Ладно, констатация фактов спустя 22 дня совместной жизни: 1) мой муж лучший отец в мире, 2) Александер самый красивый ребенок в мире, 3) я отлично справляюсь, 4) глаза у сына до сих пор «мои» — синие-синие, 5) подгузники — самый расходный материал».

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