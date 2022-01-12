«Полностью сфабриковано»: представитель Канье Уэста опроверг слухи о его приезде в Россию

Ранее сообщалось, что рэпер посетит Москву, встретится с российским Президентом и запишет дуэт с Эмином Агаларовым.

Представитель Канье Уэста опроверг слухи о его приезде в Россию. Появилась информация, что рэпер планирует поездку в Москву в ближайшее время. Уэст должен был встретиться с Владимиром Путиным, провести службу в храме и записать дуэт с Эмином Агаларовым. Об этом сообщил сообщил рэпер Амир Судан в интервью Billboard. Однако сразу же другой партнер Канье Уэста опроверг эти задумки.

«Полностью сфабриковано. Произведение вымысла или принятие желаемого за действительное этими русскими людьми», — сообщил Пьер Ружье, представитель по связям с общественностью Канье, журналу Rolling Stone.

Публицист Роб Голдстоун — представитель Эмина Агаларова, сказал, что может подтвердить, что переговоры ведутся, однако отказался от дальнейших комментариев. Известно, что в России у Канье Уэста не только творческие, но и деловые интересы. Рэпер уже начал сотрудничество с бизнесменом Аразом Агаларовым, отцом Эмина. Уэст планирует расширить свои деловые предприятия в России.

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