«300 тысяч — это 0,2% населения страны»: Лоза — о мобилизации в России

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал новости о частичной мобилизации в России. Напомним, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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Под мобилизацию попадают люди, которые служили в армии, с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Студентов частичная мобилизация не коснется. Всего планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
«300 тысяч — это 0,2% населения страны, что с точки зрения статистики не так уж и много», — прокомментировал главную новость страны 68-летний Юрий Лоза.
Артист сказал, что мог бы быть полезным на передовой, но уже не сможет — он слишком солидного возраста.
Источник: Sobesednik.com