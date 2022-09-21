«300 тысяч — это 0,2% населения страны»: Лоза — о мобилизации в России

Под мобилизацию попадают люди, которые служили в армии, с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Студентов частичная мобилизация не коснется. Всего планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

«300 тысяч — это 0,2% населения страны, что с точки зрения статистики не так уж и много», — прокомментировал главную новость страны 68-летний Юрий Лоза.

Артист сказал, что мог бы быть полезным на передовой, но уже не сможет — он слишком солидного возраста.

Источник: Sobesednik.com