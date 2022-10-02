3 октября в Москве и области прогнозируют сильные дожди и усиление ветра

2 октября Главное управление МЧС по Москве опубликовало штормовое предупреждение на 3-е число. По прогнозам синоптиков, в связи с влиянием активного циклона в течение суток 3 октября в Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели в очередной раз рекомендуют жителям столицы и Подмосковья быть предельно осторожными на дорогах и помнить, что деревья и шаткие конструкции представляют опасность при усилении ветра.

«Более трети месячной нормы осадков может выпасть в столице в ближайшие сутки, - предупреждает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы. - Всего за ночь и день 3 октября в отдельных районах может выпасть до 25 мм осадков».

Будьте особенно внимательны и осторожны во время непогоды.

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