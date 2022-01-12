Бывшая солистка Artik & Asti Анна Дзюба рассекретила своего нового продюсера

Анна Дзюба стала знаменита благодаря работе с Артемом Умрихиным. Они выступали вместе, создав украинскую группу Artik&Asti. Дуэт выступал на «Новой волне» и регулярно гастролировал.

Они стали хорошо зарабатывать, что каждый купил себе по дому мечты. Анну хвалила даже Лариса Долина, которая была с внучкой на ее концерте. Однако в прошлом году группа распалась.

Дзюба решила покинуть коллектив. После этого Умрихин стал подыскивать ей замену. Последние месяцы певица работала над новыми треками. А теперь похвасталась, что подписала новый контракт и нашла себе нового продюсера. Теперь артистка стала частью лейбла Universal Music Group.

«Я безумно рада, что моя семья, которая была у меня раньше, сейчас расширилась. Почему Universal? Потому что все-таки мое сердечко екнуло. Если честно, ощущается, что это что-то новое. Чувствую, что я работаю с командой напрямую, сама все делаю, придумываю», — поделилась она.

По словам Анна, раньше она штамповала песни как машина, а теперь тщательно выверяет каждое слово и допоздна сидит в студии. А вот прежние хиты артистка больше исполнять не будет, так как у нее нет прав на них. Она заверила, что сама приняла такое решение, пишет Popcake.TV.

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