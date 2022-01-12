«Феде пять!»: Александр Гордон поделился архивным снимком младшего сына от Нозы Абдулвасиевой

У известного телеведущего, 57-летнего Александра Гордона, четверо детей – две дочери и два сына.

Двух младших наследников Сашу и Федю Александру Гордона подарила его четвертая жена Нозанин Абдулвасиева, которая младше своего звездного мужа на тридцать лет.

12 января самому младшему наследнику Александра Гордона исполнилось пять лет.

Телеведущий в этот день решил поделиться в микроблоге архивным снимком Федора, на котором тот запечатлен совсем крошечным малышом, спящим в коляске.

«Феде пять!» — лаконично прокомментировал снимок звездный отец.

Судя по всему, день рождения малыша семейство отмечает в теплой стране. Накануне Александр Гордон делился снимком, на котором предстал на фоне пальм с сыновьями Сашей и Федей и их мамой Нозанин Абдулвасиевой.

Известно, что Александр Гордон и Нозанин официально развелись еще в 2020 году по инициативе жены телеведущего.

Означает ли совместная поездка окончательное воссоединение пары или же это союз на время отпуска, неизвестно.

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