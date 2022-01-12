«Нас чуть ли не арестовали!»: избранница Мамаева рассказала, чем закончилось задержание на таможне в Дубае

Павел Мамаев и его невеста Надежда Санько пытались вывезти из страны дорогостоящее украшение.

Футболисту Павлу Мамаеву и его будущей супруге Надежде Санько недоброжелатели предсказывали неприятности при прохождении таможни.

Все из-за дорогостоящего украшения – Павел Мамаев сделал предложение Надежде Санько в Дубае и подарил кольцо, на которое потратил несколько миллионов рублей.

Подобные вещи перевозить через границу просто так нельзя.

Павла Мамаева и Надежду Санько, действительно, задержали на таможне. Но только ради того, чтобы пара оформила все формальности, связанные с вывозом украшения в другую страну.

Эту трудность они благополучно преодолели, поскольку ювелирное изделие не является ни антиквариатом, ни предметом искусства.

Надежда Санько, уже находясь дома, отчитала тех, кто предрекал ей и мужу арест на границе из-за кольца.

«Какие люди у нас в стране — просто сплетники и невежды! — показала, что она склонна к обобщениям, 36-летняя избранница Павла Мамаева в микроблоге. — Просто заполняешь декларацию на таможне, а желтушники пишут, что нас чуть ли не арестовали. Это печаль!»

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