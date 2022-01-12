Бузова покрутила крепким задом на глазах у Коки с отвисшим мокрым бюстгальтером

Ранее Дима Билан обрушился с едкой отповедью в адрес юной звездочки «ТикТока» за то, что та «подловила» Ольгу Бузову, которая едва не нырнула в сугроб.

Дима Билан раскритиковал Клаву Коку после того, как та показала Ольгу Бузову в весьма сомнительном состоянии. Экс-ведущая проекта «Дом-2» в одном халатике шлепала по снегу. Клава заботливо накинула на подругу свою куртку, но тут же предупредила — только не падай. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна то и дело останавливалась по пути и приседала так, что ее махровый халатик открывал взору прохожих самые пикантные местечки.

Ну а позже Бузова уже в SPA щеголяла в купальнике с увлажняющей маской на лице. Видимо, хайп с видео поющую-телеведущую совершенно не смутил. А вот Дима Билан отчитал Клаву Коку за то, что та показала подругу в тот момент, когда Бузова этого совсем не ожидала. К тому же, певцу не понравилось, что Кока больше переживала за свою куртку, когда старалась уберечь подругу от падения в снег.

После бассейна Бузова покрутила крепкими ягодицами перед Кокой, а та игриво сверкнула своими вишенками в отвисшем бюстгальтере. Поклонники сошлись во мнении, что юной звездочке «ТикТока» есть, что показать. Природа наградила ее весьма пышными формами.

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