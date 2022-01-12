Актера «Глухаря» Алексея Гериловича нашли мертвым в его квартире

Через несколько дней после Нового года артист перестал выходить на связь с друзьями.

12 января стало известно о смерти российского актера Алексея Гериловича.

Как передает Telegram-канал «112», 48-летний артист был найден мертвым в своей московской квартире. Несколько дней с начала нового года мужчина не выходил на связь, и тогда друг поехал к нему домой, где и обнаружил тело.

По предварительным данным, Герилович лежал на кухне без признаков насильственной смерти. Причину его гибели устанавливают эксперты-медики.

Друзья актера, как сообщает MK.ru, считают, что он мог быть неосторожен с алкоголем и, например, запить таблетку от головы крепким напитком. При этом Алексей очень любил жизнь и в последние годы был востребован в профессии. Кроме съемок, он также работал фитнес-тренером, следил за питанием и воздерживался от спиртного. Хотя ранее в его жизни были случаи, когда тяга к алкоголю приводила мужчину на больничную койку. Отсюда и предположение, что Герилович снова мог сорваться.

Добавим, что из-за своей внешности актер был очень популярен в образе охранника или бандита. Он играл криминальных элементов в сериалах «Глухарь», «Закон каменных джунглей», «Шелест», «Форс-мажор», а также в фильме «Глубже!».

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