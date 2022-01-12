«Салют для Месхи?»: 43-летняя Климова в оливковых шортиках щегольнула красотой стройных ножек

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» с дочерьми от разных мужей отдыхает на морях.

43-летняя Екатерина Климова выглядит моложе своих сверстниц. И все потому что актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» не ест чипсы, пищевой мусор в виде фастфуда и сосисок с пельменями.

Также бывшая жена Гелы Месхи не позволяет себе слишком часто лакомиться сладким. К такому же рациону Климова приучила и своих детей. Вот только когда актриса уезжает на съемки, бабушки балуют внуков, позволяя им есть вкусности — шоколадки и прочее.

Вместе с дочками: 19-летней Елизаветой и шестилетней Беллой актриса отдыхает на курорте. На свежих снимках в Stories Екатерина Климова предстала в ультрамодном оливковом костюмчике с жакетом на запах и мини-шортиках. Бывшая жена Гелы Месхи щегольнула стройными подтянутыми ножками, похваставшись фигурой без изъяна.

«Салют для Месхи?», «Как она хороша! Чаровница», «Она точно знает секрет вечной молодости», «Молодильные яблочки?? У вас на даче целый сад?», «Возраст над ней не властен», «Свежа как майский день», — пишут фолловеры.

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