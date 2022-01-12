«Ни в чем себе не отказывал»: друг Зеленского рассказал, какой образ жизни вел телеведущий

Скончавшийся шоумен не ограничивал себя в курении и еде.

Друг и коллега внезапно умершего от инсульта Михаила Зеленского рассказал о том, каким телеведущий был в свои последние годы и какой образ жизни вел.

Николай Сергеев, который вместе с Зеленским занимался передачей «Билет в Большой» на канале «Культура», поделился с журналистами, что Михаил и его третья жена Мила Рубинчик очень любили путешествовать, часто мотались по миру. В новогодние каникулы они улетели в Доминикану на несколько недель, где и случилась трагедия.

По словам друга, Зеленский действительно недавно перенес коронавирус, но болезнь протекала у него в легкой форме.

«Он обожал курить, сигареты были для него чуть ли не главным удовольствием. Но выглядел он хорошо! Миша был человеком-праздником, ни в чем себе никогда не отказывал, — цитирует Сергеева MK.ru. — Не замечал за ним, чтобы он как-то пристально следил за здоровьем. Он, например, не заморачивался тем, что можно съесть, что нельзя. Он жил под девизом: «Получай удовольствие». Поэтому… А его возраст для мужчины очень опасный. Потому что очень часто инсульты и инфаркты происходят».

Напомним, 11 января Зеленский неожиданно скончался в заграничной поездке со своей женой. Ему было всего 46 лет.

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