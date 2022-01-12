«Любимые внуки Аллуси! А Дени где?»: Орбакайте усадила Никиту и Клаву за синтезатор в Штатах

Никита Пресняков перелетел через океан, чтобы навестить свою маму Кристину Орбакайте и сестренку Клаву. Большую часть времени старший внук Аллы Пугачевой проводит в Москве. Здесь, в самом центре столицы, у музыканта есть своя квартира. Элитную недвижимость внуку на свадьбу подарила именитая бабушка.

Никита Пресняков счастлив в браке с моделью Аленой Красновой, которая, к слову, прекрасно ладит с женой Владимира Преснякова – младшего и мачехой своего мужа — Натальей Подольской. В одном из своих интервью певица призналась, что из всей семьи Примадонны лучше всего к ней относится именно Никита. В новой семье у Владимира Преснякова еще двое сыновей — Артемий и Иван.

Кстати, судя по свежим кадрам в доме Кристины Орбакайте, в гости к звездной маме Никита пришел один. Может быть, Алена Краснова появилась чуть позже, не могла же она оставить свекровь без внимания.

Ну а поклонники певицы тут же подметили, что рядом с семьей не хватало только Дени Байсарова. «Все-таки талантливые у Аллы внуки», «Никита так похудел! Я даже сначала его и не узнала», «Клава — копия папы», «У Кристины вообще все дети в отцов пошли, только Дени светленький получился, блондинчик», «Любимые внуки Аллуси! А где Дени?», «Приятно, когда в семье так дружно», — написали фолловеры.

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