Стриженова в соболиной шубке приехала в «Останкино» и облачилась в струящееся платье макси

Телеведущая после отпуска вернулась на работу. Она успела насладиться морозным утром и похвастаться новым образом.

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих в России. Она работает на ТВ большую часть жизни. Екатерина не скрывает, что порой ей приходится вставать до рассвета и работать даже в праздники.

Но новогодние каникулы ей удалось провести на курорте. Муж Александр привез ее на Мальдивы. Пара наслаждалась теплой погодой и устраивала свидания на пляже.

А 12 января Стриженова показала, как шла на работу. Она запечатлелась в соболиной шубке на улице. Телеведущая накинула капюшон. Примечательно, что в потемках она шла по лесу. Екатерина уже давно живет в загородном доме.

«Холодно сегодня! Такой прям мороз», — отметила она.

В студии «Останкино» телеведущая появилась уже в струящемся легком платье макси с гипюровыми вставками. Рукава-буфы украсили ее образ. Она собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж. Наряд создала ее сестра — дизайнер Виктория Андреянова.

«Начался 12-й день нового года! За окном —17, подъем ранний, настрой бодрый», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. Многие отметили, что 53-летняя телеведущая выглядит стройнее. «Екатерина, какая вы женственная, мягкая, красивая! Платье — прелесть!», «Вы очень красивы! И платье очаровательное!», «Как всегда, свежа и бодра, успешна и красива!», «Олицетворение русской женщины и России!», «Как постройнели и похорошели», — прокомментировали пост подписчики.

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