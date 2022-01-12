«Это было подспорьем»: Татьяна Пилецкая озвучила гонорары актеров на съемках «Золушки»

Актриса Татьяна Пилецкая в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» раскрыла гонорары актеров на съемках в легендарной советской картине «Золушка».

«Для меня съемки в этом фильме были невероятным событием. Время было трудное. Я тогда танцевала в балете Театра музыкальной комедии. Ко мне подошел один из артистов и спросил, сколько мне платят. Я сказала, что 60 рублей в месяц. Он заявил, что это немного. В «Золушке» платили 4 рубля 50 копеек в день. Мы с мамой скромно жили. Это было подспорьем». Татьяна Пилецкая

Как отметила Пилецкая, платье ей сделали для съемок из голубой парчи, что было шикарно по тем временам. «Только война закончилась. Золушка Янина Жеймо была скромным человеком. Ее перед каждым крупным планом гримировали. Она была не девочка уже, а взрослая», — заметила Татьяна Пилецкая.

Напомним, что фильм «Золушка» вышел на экраны в 1947 году. Фильм стал в СССР культовым. Татьяна Пилецкая сыграла в картине даму на балу в танце.

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