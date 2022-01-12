«Аршавину такие объятия и не снились»: Барановская назвала Малахова «родным сердцем», прильнув к юбиляру

Ведущая программы «Мужское/Женское» только посмеивается над слухами о своих громких романах.

Юлии Барановской то и дело приписывают романы с самыми завидными холостяками отечественного шоу-бизнеса. Многие поклонники были уверены, что соведущий звездной красотки в программе «Мужское/Женское» на Первом канале Александр Гордон бросил четвертую жену Нозанин Абдулвасиеву из-за бурного романа с Барановской.

Фанаты упорно сватают ведущих, предлагая им сыграть свадебку. Также поклонники считали, что Юля успела вскружить голову Эмину. Она не раз блистала на его фестивале «Жара» в Баку. Теперь же Барановская дала пищу для новых сплетен.

Телеведущая трогательно поздравила своего коллегу Андрея Малахова с днем рождения. Еще 11 января шоумен отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 50 лет. В своем микроблоге Юлия Барановская поделилась снимком, на котором предстала в объятиях шоумена.

Поклонники тут же подшутили, что о таком радушном приеме бывший муж телеведущей, футболист Андрей Аршавин, может только мечтать. «Аршавину, поди, такие объятия и не снились», «Вон как прильнула, тут же скажут, что роман», «Ой, ну бросьте, у него жена-красавица, причем тут симпатии на стороне», «Они просто друзья, ох уж эти ваши шуточки», — отметили фолловеры.

«Андрей, люблю до луны и обратно, с юбилеем, родное сердце!! Самое главное будь всегда здоров», — такие трогательные слова теледива оставила под свежим постом в своем микроблоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!