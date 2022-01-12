Прям другой человек: 39-летняя Брежнева показала, как выглядит в пижаме без укладки и макияжа

Певица прилетела отдыхать на Мальдивы. Она устроила рум-тур и случайно запечатлела себя в зеркале.

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она уже давно покинула группу «ВИА Гра», но при этом часто вспоминает начало карьеру. Недавно певица показала, как выглядела в молодости.

К слову, и в 39 лет она следит за фигурой, а также регулярно предстает в женственных нарядах, которые подчеркивают ее достоинства. Примечательно, что звезда на днях прилетела отдыхать на Мальдивы.

Компанию Вере составила старшая дочка Соня, а также сестра Анастасия. Они успели устроить девичник в первый же день. Теперь певица загорает и плавает, наслаждаясь теплой погодой. Утром 12 января она устроила рум-тур по своей вилле.

Артистка показала кровать, просторные комнаты и заглянула в ванную со стеклянными дверями. В зеркале Брежнева случайно засняла себя в пижаме без укладки и макияжа.

Поклонники отметили, что без грима она выглядит еще привлекательнее. Многие осыпали ее комплиментами. Жена Константина Меладзе получила массу комплиментов.

«Какая вы красивая», «Верочка, вы эталон женщины», «Волосы у вас очень длинные», «Ой, ни одной морщинки», «Вы просто амазонка», «Очень уютная и стильная пижамка», «Какая вы красотка, я не могу», «Блондинка с голубыми глазками», — прокомментировали пост подписчики.

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