«Жили в домике, сделанном из гаража»: сын Золушки Жеймо объяснил, почему мать уехала в Польшу

Как отметил Юлиан, у его матери в СССР не было ничего.

Сын актрисы Янины Жеймо Юлиан в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказал, почему ее мать уехала в Польшу из СССР.

«Здесь были ужасные жилищные условия. Мы жили в одноэтажном домике, сделанном из гаража во дворе. Все мамины подруги имели шикарные квартиры и звания, и награды. У мамы не было ничего. При этом ее знала вся страна. Она была обижена. Друзей в гости она звать не хотела в этот гараж». Юлиан Жеймо

Присутствующая в студии режиссер Людмила Цветкова отметила, что Сталин плохо относился к Янине Жеймо. «Она была не в его вкусе. Хотя она могла быть народной артисткой. «Золушка» был ее уже тридцатый фильм. Она жила в ужасных условиях. Поэтому она уехала. Правда, потом снялась всего в одном фильме. Она просто кладезь была. Великолепная актриса и прекрасный человек», — заметила Людмила Цветкова.

Напомним, что Янина Жеймо сыграла 18-летнюю Золушку в одноименном фильме. Причем ей самой тогда было уже 38 лет. Картина вышла на экраны в 1947 году.

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