«Ну что за очаровательная Панночка?»: Климова нарядила дочку Беллу в испанский сарафан с плетенным кружевом и бахромой

Единственная наследница Гелы Месхи со всем артистизмом позировала на отдыхе, кокетливо крутясь перед камерой.

Екатерина Климова сама растит четверых детей от трех разных мужей: старшую 19-летнюю дочку Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея от Игоря Петренко и шестилетнюю Беллу от Гелы Месхи. С последним актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» развелась также неожиданно для многих поклонников, как и сошлась.

Позже Климова призналась, что решила отпустить мужа, чтобы тот построил успешную карьеру. Актриса намекнула, что не могла везде ездить с Месхи, словно жена декабриста. Все-таки у нее четверо детей и она нужна им дома.

На отдыхе малышку Екатерина Климова нарядила в испанский сарафан с белым плетенным кружевом и бахромой. Розовые шлепки идеально гармонировали с украинским ободком на голове Беллы. И вообще она походила на Панночку из сказки.

«Ну что за очаровательная Панночка?», «Небось, всю семью держит в кулачке», «О-о! Характер виден сразу, ого-го девчонка растет», «Такая и маму затмит, когда вырастет! Точно в кино пойдет», «Ну хоть одна будет актрисой! С такими-то данными», «Артистизм на лицо! Крутышка», «Месхи-Месхи! Вернись в семью, такая дочка у вас замечательная», «Очаровашка», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!