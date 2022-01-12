«Ничком улеглась»: Волочкова с тонкой нитью меж ягодиц поджарилась «сдобой» кверху

Анастасия Волочкова в компании нового кавалера с шиком отдыхает на Мальдивах. Пока одни поклонники бывшей примы-балерины Большого театра восхищаются утонченными снимками звездной блондинки, другие скучают по ее фирменным шпагатам. Сама Волочкова то и дело меняет купальники, демонстрируя совершенную фигуру на пляже.

Примерив стринги-невидимки, Анастасия элегантно прилегла на животик, поджарив свой крепкий «орешек». А для этого балерине пришлось плюхнуться «сдобой» кверху. Кстати, свои пышные «дыньки» экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова обваляла в песочке.

«Опа! Поджарилась сдобой кверху», «Так легла на животик, поза впечатляет», «Эу! А куда подевались шпагаттини?», «Неужто новый кавалер не разрешает бедра дугой гнуть», «Ничком улеглась! Свои груди в песке обваляла», «Отличный вид сверху», «Ракурс не тот! Надо было в кадр поплавок брать», «Ни капли целлюлита», «Загорелая, ну просто шоколадка», — пишут фолловеры.

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