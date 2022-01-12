Наследство Александра Градского: родственники готовятся к войне за миллионы и недвижимость

За наследство музыканта Александра Градского в самое ближайшее время может начаться самая настоящая война между родственниками и женами. У него остались четверо детей от разных браков.

Делить наследникам действительно есть что. В центре Москвы в доме на Тверской и в Козицком переулке, где находился знаменитый «Елисеевский» магазин, он в свое время выкупил целый этаж. Суммарная стоимость недвижимости доходит до четырехсот миллионов рублей.

У музыканта была также комфортабельная квартира в московской высотке элитного жилого комплекса на Мосфильмовской. Стоимость жилья здесь оценивается не менее чем в 80 миллионов рублей.

Также у певца остался загородный дом площадью 1172,6 квадратных метров. Он находится на земельном участке в 30 соток в элитном подмосковном коттеджном поселке Новоглаголево в 35 километрах от Москвы. Риелторы считают, что он стоит не менее 125 миллионов рублей.

Также в собственности у Градского осталось девять земельных участков. Младшим сыновьям еще при жизни он купил по квартире в столице.

Не пустыми остались и банковские счета. Там минимум 300 миллионов рублей. В частном автопарке дорогие машины — Lincoln Town Car, Toyota 4Runner, Chevrolet Lumina, Mercedes-Benz и Lexus RX 450.

Напомним, что Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Родные пока «грызню» за наследство не устраивали, но, как думают эксперты и близкие Градского, вполне могут начать это делать в самое ближайшее время, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.