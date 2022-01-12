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Ангелоподобная блондинка с моложавым лицом: как выглядит 39-летняя вдова покойного Михаила Зеленского

Бывший ведущий программы «Прямой эфир» внезапно для многих ушел из жизни.

Ангелоподобная блондинка с моложавым лицом: как выглядит 39-летняя вдова покойного Михаила Зеленского
Телеведущий Михаил Зеленский и Мила Рубинчик. Фото: Instagram.com/mikhail_zelenskiy

Известие о скоропостижной смерти Михаила Зеленского стало полной неожиданность для его поклонников, коллег и близких. Телеведущий был еще слишком молод — всего 46 лет. Ничто не предвещало беды! Как такое могло произойти? Общественность теряется в догадках.

Может до случившейся трагедии Михаил перенес какое-то сильное потрясение? Или слишком много работал? И вот приговор — инсульт. Страшный диагноз унес жизнь крепкого и здорового на вид мужчину, который строил долгоидущие планы на будущее. И вот судьбоносный поворот! Инсульт и смерть настигли Зеленского в Доминикане.

Вместе с любимым мужем часто путешествовала и Мила Рубинчик. 39-летняя красавица стала третьей и последней женой телеведущего. У пары не было общих детей. От предыдущих отношений у Михаила остались две дочери, у Милы также есть ребенок. Судя по снимкам в микроблоге Зеленского, со своей любимой женщиной он жил душа в душу.

Телеведущий Михаил Зеленский и Мила Рубинчик
В своей жене Михаил Зеленский души не чаял. Фото: Instagram.com/mikhail_zelenskiy

Рубинчик на семь лет младше Михаила. Красавица-блондинка с легкостью вскружила голову именитому телеведущему. И это не удивительно! Мила обладает и очаровательной внешностью, и моложавостью, и стройной фигурой. Харизматичная девушка не могла не понравится Михаилу.

Телеведущий Михаил Зеленский и Мила Рубинчик
Казалось, что они идеальная пара. Фото: Instagram.com/mikhail_zelenskiy

В своем микроблоге, публикуя фото с женой, Зеленский сопровождал свои посты восторженными комментариями, давая понять, что по-настоящему влюблен. Рядом с мужем Мила буквально светилась от счастья. Со стороны они казались идеальной парой.

Телеведущий Михаил Зеленский и Мила Рубинчик
Михаил всюду путешествовал с женой Милой. Фото: Instagram.com/mikhail_zelenskiy

Михаил не переставал признаваться жене в любви, восторгаясь ее внутренними качествами и эффектной внешностью. Едва ли Зеленский мог предположить, что так скоро оставит свою вторую половинку, а Мила неожиданно станет вдовой в 39 лет.

Эта страшная трагедия не оставила безучастными коллег ныне покойного телеведущего. Так, Дмитрий Борисов, Арина Шарапова, Стас Садальский, Эммануил Виторган, Алла Довлатова и многие другие почтили память Михаила Зеленского и принесли соболезнования его семье, детям и вдове.

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