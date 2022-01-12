Проклятие «Прямого эфира»: смерть Зеленского, рак Корчевникова, слухи о болезни Малахова

Уже не все телеведущие, которые причастны к программе, в живых.

Телеведущие, которые причастны к созданию программы «Прямой эфир» и которые ее вели и ведут, словно прокляты.

Недавно ушел из жизни в Доминикане Михаил Зеленский. Он вел программу с 2011 по 2013 год. У телеведущего случился инсульт.

Ранее программу какое-то время вел Борис Корчевников. У него была обнаружена опухоль. Случилось повреждение слухового нерва. Корчевникову несколько лет назад делали трепанацию черепа.

В последнее время ходят слухи и о проблемах со здоровьем у нынешнего ведущего «Прямого эфира» Андрея Малахова. Якобы он носит парик и заметно поправился.

Недавно актер Станислав Садальский сообщил, что у Андрея Малахова на самом деле нет проблем со здоровьем, но могут появиться, если он не задумается. Просто дело в том, что он много работает, поэтому пьет снотворное, сообщает news.ru.

Напомним, что Михаил Зеленский умер в возрасте 46 лет. Сейчас решается вопрос о перевозке его тела на родину.

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