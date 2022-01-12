«За три года мужика укатала»: поклонники Зеленского считают вдову виновной в его смерти

Вдова покойного телеведущего Михаила Зеленского психолог Мила Рубинчик подверглась критике со стороны поклонников звезды. Некоторые из них под новостями о его смерти стали оставлять гневные комментарии, адресованные 39-летней красавице.

«Эта дама свела его в могилу в 46 лет», «За три года мужика укатала», «Таскала его по всяким Доминиканам. Вот и результат — инсульт», «Кто так резко меняет климат. Мужчинам после 40 надо с этим быть осторожнее. Время проблем со здоровьем», — отмечают в комментариях пользователи.

Напомним, что Мила Рубинчик была третьей женой телеведущего. Она младше его на семь лет.

Известно, что общих детей у них не было. У Михаила Зеленского две дочери от предыдущего брака. У Милы Рубинчик также есть ребенок от предыдущих отношений, сообщает Dni.ru.

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