«Кончаловский безумно ревновал»: Андрейченко призналась в любви женатому продюсеру Вайсбергу

По словам актрисы, он был безумной красоты человек.

Актриса Наталья Андрейченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что в свое время была безумно влюблена в продюсера картины «Сибириада» Эрика Вайсберга, который был старше ее на 22 года.

«Я была влюблена в мужчину. Безумной красоты человек. Это было на съемках «Сибириады». Ехала на странном бульдозере к нему 12 часов. Я его сильно любила. Меня могли убить, изнасиловать во время той поездки». Наталья Андрейченко

По словам Андрейченко, когда она приехала к Вайсбергу, то не вытерпела и призналась в любви. «Я подошла к этому человеку и сказала: «Я тебя очень люблю!» Кончаловский безумно ревновал. Я развернулась и уехала. Эрика уже больше нет. Он тогда был женат. Очень хороший человек и семьянин. Он любил своего маленького сына и никогда не оставил бы свою семью», — заметила Андрейченко.

Напомним, что Наталья Андрейченко впервые стала известна именно по фильму «Сибириада». Позже она сыграла в картине «Мэри Поппинс, до свидания!».

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