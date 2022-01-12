«Встречайте»: звезда «Холостяка» Снежана Самохина стала мамой во второй раз

Звезда «Холостяка» Снежана Самохина стала мамой во второй раз. Актриса родила девочку, которую назвали Алисой.
«Алиса Александровна родилась в стране чудес, в самой любящей семье 11.01.2022 года. Встречайте», — поделилась Снежана и поблагодарила своего избранника Александра Бабаева в своем Instagram.
Киномантажер также поделился теплыми словами и обратился к новорожденной дочери.
«Алис, дочань, насколько я осведомлен, у тебя пока что еще нет своей страницы в Инстаграм, но я все же напишу тут, потом прочитаешь, как будет время. Нам с тобой вместе столько всего предстоит узнать и попробовать и это очень, очень волнительно! Мы с тобой будем расти вместе и учиться друг у друга всю жизнь, и я обещаю быть самым клевым папкой!» — написал Александр в своем Instagram.
Снежана Самохина уже воспитывает сына Артема от первого брака. Актриса пробовала найти любовь на шоу «Холостяка», где женихом был Илья Глинников.
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